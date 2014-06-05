На Донетчине и Луганщине будет работать сводный отряд милиции - Аваков

На Донетчине и Луганщине будет работать сводный отряд милиции. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, отвечая на вопрос журналистов о том, как будет восстанавливаться работа милиции на востоке после завершения антитеррористической операции, сообщает пресс-служба МВД.

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Аваков подчеркнул, что далеко не все работники милиции Донбасса имеют отрицательную оценку министерства. Он подчеркнул, что в нынешних условиях стало возможным определить тех людей, которые на самом деле служат Родине. И таких людей довольно много.

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"В целом в «трудных» районах будет действовать сводный отряд милиции, где будут работать местные профессионалы, а также те люди, которые будут откомандированы из соседних областей. А что касается Красного Лимана, то здесь будут работать исключительно жители Донецкой области", - сообщил Арсен Аваков.