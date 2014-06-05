Ночь в зоне АТО прошла без масштабных боевых действий - Тымчук

Об этом сообщает координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук.

"На протяжении вчерашнего дня в составе сил АТО пострадали два военнослужащих – оба летчики (один получил ожоги, второй травмирован)", - написал он на своей странице в Facebook.

Читайте такжеК АТО на Востоке привлекут современную отечественную бронетехникуТакже, по данным ИС, за прошедшие часы на севере Луганской области были обстреляны два блокпоста украинских силовиков. Военнослужащие открыли ответный огонь, потерь среди них нет.

Кроме того, при возвращении в лагерь была обстреляна колонна сил АТО.

"Ответным огнем был уничтожен микроавтобус нападавших террористов. Потерь среди силовиков нет", - пишет Тымчук.