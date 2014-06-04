Соболев: Решение о введении военного положения на востоке должен принимать Порошенко

И.о. председателя фракции “Батькивщина” Сергей Соболев считает, что решение о введении военного положения на востоке должен принимать новоизбранный президент Украины Петр Порошенко, а не и.о. президента Александр Турчинов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос относительно целесообразности скорейшего введения военного положения в Донецкой и Луганской областях.

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Соболев напомнил, что в соответствии с законодательством Украины, “по представлению СНБО через указ президента предлагается введение военного положения, и только после этого в течение 48 часов парламент должен утвердить это”.

На уточняющий вопрос журналистов, может ли это решение сейчас принять Турчинов, Соболев ответил: “Вы поймите, когда есть уже фактически избранный президент, который вступает в должность буквально через два дня, то это является вопросом, который должен быть вопросом новоизбранного президента, и не может быть так, чтобы, например, и.о. президента предлагал это, а затем избранный президент поддерживал или не поддерживал эту позицию”.

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Как сообщал УНИАН, 3 июня исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов поручил секретарю СНБО Украины Андрею Парубию изучить вопрос необходимости введения военного положения в Донецкой и Луганской областях, где проводится антитеррористическая операция, для предотвращения дальнейшего развития и прекращения вооруженного конфликта на территории Украины.