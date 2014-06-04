Турчинов уехал в командировку на восток Украины - вице-спикер
Заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Кошулинский сообщил, что и. о. президента Украины, председатель ВР Александр Турчинов находится на востоке Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание парламента.
Кошулинский отметил, что Турчинов осуществляет соответствующее командировки, “учитывая сложную ситуацию, которая происходит там”.
Напомним, в РФ в марте 2014 года, презрев все международные договоры, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать обстановку на востоке Украины, посылая туда вооруженных террористов.
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