Турчинов уехал в командировку на восток Украины - вице-спикер

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание парламента.

Кошулинский отметил, что Турчинов осуществляет соответствующее командировки, “учитывая сложную ситуацию, которая происходит там”.

Напомним, в РФ в марте 2014 года, презрев все международные договоры, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать обстановку на востоке Украины, посылая туда вооруженных террористов.

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