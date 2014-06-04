Славянск остался без централизованного водоснабжения

11:25, 04 июня 2014
Политика
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В Славянске прекратилась подача воды по причине повреждения центрального водовода. В настоящее время проводить ремонт невозможно из-за боевых действий.

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По информации корреспондента «ОстроВа», в горводоканале ему сообщили о том, что ремонт водовода не производится в связи с тем, что этого не позволяют сделать терористы. А в диспетчерской службе исполкома заявили, что к водоводу не подпускает Национальная гвардия.

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В обоих службах однозначно ответили, что «в ближайшее время, ремонт производится не будет».

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