Славянск остался без централизованного водоснабжения

По информации корреспондента «ОстроВа», в горводоканале ему сообщили о том, что ремонт водовода не производится в связи с тем, что этого не позволяют сделать терористы. А в диспетчерской службе исполкома заявили, что к водоводу не подпускает Национальная гвардия.

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В обоих службах однозначно ответили, что «в ближайшее время, ремонт производится не будет».