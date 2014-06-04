Ярема не исключает, что введение военного положения может навредить ситуации на востоке Украины

Первый вице-премьер-министр Украины Виталий Ярема считает, что в рамках проведения АТО в Донецкой и Луганской можно проводить все необходимые действия, а введение военного положения может как способствовать, так и навредить разрешению ситуации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам перед заседанием правительства.

"Я уверен, что когда новый президент вступит в свои полномочия, мы проведем срочное заседание СНБО, и эти вопросы будут рассматриваться. Моя личная позиция - я считаю, что в рамках АТО можно проводить все необходимые действия. Военное положение, которое может быть введено на территории Донецкой и Луганской областей, оно может как способствовать, так и навредить в решении этого сложного вопроса", - сказал первый вице-премьер.

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Ярема, в частности, напомнил, что при военном положении вводятся соответствующие ограничения гражданских прав людей, проживающих в тех регионах.

"А там большинство поддерживают проведение АТО. Поэтому к этому вопросу нужно подходить чрезвычайно осторожно", - подчеркнул Ярема.

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Как сообщал УНИАН, 3 июня исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов поручил секретарю СНБО Украины Андрею Парубию изучить вопрос необходимости введения военного положения в Донецкой и Луганской областях, где проводится антитеррористическая операция, для предотвращения дальнейшего развития и прекращения вооруженного конфликта на территории Украины.