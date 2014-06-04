Террористы снова атакуют базу пограничников в Луганске

Перестрелка происходит в Луганске в районе воинской части погранслужбы Украины, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

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По словам корреспондента, в настоящее время интенсивная стрельба ведется из автоматического оружия и время от времени применяются гранатометы.

Как сообщал УНИАН, вчера, 2 июня, в Луганске пограничники с 4.00 утра около 17 часов только своими силами отражали атаки террористов. В рамках взаимодействия на помощь пограничникам направлялись истребители сил АТО, однако вести прицельный точечный огонь в городе они полноценно не смогли.

Было ранено 8 военнослужащих. Со стороны нападающих окончательное количество раненых и убитых неизвестно, предварительно отмечалось 8 и 5 соответственно.

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Ночью на территории Луганского пограничного отряда было определенное затишье, утром вблизи опять начали появляться террористы.

Днем 3 июня российские СМИ сообщили, что перестрелки в Луганске возобновились.