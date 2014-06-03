В Луганске более 300 террористов штурмуют полк Нацгвардии

23:46, 03 июня 2014
Политика
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Вечером третьего июня, более 300-т неизвестных вооруженных преступников, окружили милицейский полк патрульно-постовой службы Национальной гвардии Украины, которая дислоцируется в Луганске, и открыли огонь в сторону правоохранителей.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины.

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Обстрел ведется из тяжелого оружия: автоматов, пулеметов и минометов. В настоящее время бой продолжается, военнослужащие оказывают сопротивление террористам и защищают воинскую часть от захвата.

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