В Луганске более 300 террористов штурмуют полк Нацгвардии

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины.

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Обстрел ведется из тяжелого оружия: автоматов, пулеметов и минометов. В настоящее время бой продолжается, военнослужащие оказывают сопротивление террористам и защищают воинскую часть от захвата.