Тымчук: сегодня в ходе АТО были ранены 45 украинских силовиков, двое - убиты
21:44, 03 июня 2014Политика
1 0
По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», в ходе сегодняшней антитеррористической операции на Донбассе уничтожено около 300 террористов, около 500 боевиков ранены.
Украинский военный/ REUTERS
Потери со стороны сил АТО – 2 погибших, 45 ранены.Читайте такжеСилы АТО полностью очистили север Донецкой области от террористов - Турчинов
"Пожалуй, впервые за все время проведения АТО отмечается высокий уровень взаимодействия между подразделениями силовых структур, задействованными в операции. Антитеррористическая операция продолжается", - написал на своей странице в Facebook руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter