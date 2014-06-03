Тымчук: сегодня в ходе АТО были ранены 45 украинских силовиков, двое - убиты

Потери со стороны сил АТО – 2 погибших, 45 ранены.Читайте такжеСилы АТО полностью очистили север Донецкой области от террористов - Турчинов

"Пожалуй, впервые за все время проведения АТО отмечается высокий уровень взаимодействия между подразделениями силовых структур, задействованными в операции. Антитеррористическая операция продолжается", - написал на своей странице в Facebook руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.