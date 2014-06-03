Асимметрия против агрессии

Противостояние с Россией затянулось, и наивно надеяться, что в Кремле кардинально сменят тактику в отношениях с нашей страной. РФ стремится если не установить контроль над Украиной, то максимально дестабилизировать ситуацию в нашей стране.

Рассчитывать на успех в лобовом столкновении (речь не только и не столько о боевых действиях) с Россией Украина не могла и в лучшие свои времена. Сегодня же, после изнурительного для страны правления Виктора Януковича, казна пуста, а силовики зачастую деморализованы. Спецслужбы постепенно приходят в себя, но оперативно вернуться «к нормальному бою» вряд ли смогут. Впрочем, есть и обнадеживающие факты. Патриотический подъем необходимо направить в русло повышения эффективности Вооруженных Сил, СБУ и МВД. Отечественный оборонно-промышленный комплекс обеспечивает не первый год пребывание Украины в десятке ведущих экспортеров оружия, настало время направить его потенциал на перевооружение украинской армии.

Украине необходимо использовать передовой иностранный опыт, в частности, израильский – на Земле Обетованной научились жить во вражеском окружении. Если говорить о противостоянии с близкими соседями, не обойтись без опыта Хорватии, в начале 90-х сумевшей сделать необходимые выводы из конфликта с Сербией. Осмысление чужих ошибок и взятие на вооружение достижений позволит не допустить превращения нашей страны в подобие Боснии и Герцеговины.

Кстати, в части государственного управления децентрализация может стать эффективным шагом в сочетании с появлением новой местной элиты. Способствовать этому может и переход к парламентским выборам по открытым партийным спискам. Новому президенту и его политическим союзникам необходимо поработать не только над расширением прав местных общин, но и обеспечить функционирование социальных лифтов, обеспечивающих возможность для самореализации. Это сегодня выглядит даже важнее неоднократно объявленной люстрации, давно ставшей мифологизированным процессом.

Если говорить об энергетическом аспекте, то Украина получила, пожалуй, первую за много лет возможность лишить поставки газа статуса «президентского бизнеса». Решимость довести спор до Стокгольмского арбитража заставила «Газпром» пойти на мелкие уступки, способные обернуться пересмотром условий поставок «голубого золота». В нынешней ситуации для Украины важнее содержание новых договоренностей, чем форма. Трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и ЕС о формате энергетической стабильности на континенте могут стать прелюдией к обсуждению создания газотранспортного консорциума и переходу к покупке ЕС российского газа на восточной границе Украины с последующим использованием отечественных ПХГ, расположенных вблизи границ Евросоюза.

К сожалению, наша страна продолжает проигрывать информационную войну на своей территории, и одним запретом на вещание российских телеканалов проблему не решить. Кровь из носу необходима внятная информационная политика, в которой согласовываются государственные интересы и возможности частных вещателей доносить информацию до потребителя. Русский язык без претензий на статус государственного в Украине может и должен использоваться для эффективного диалога внутри страны.

После президентских выборов назревает необходимость новой просветительской кампании в масштабах страны о том, что такое НАТО и какие возможности Украине несет европейская интеграция. Наивно рассчитывать, что ситуативный всплеск симпатии украинцев к этим структурам обернется осознанным стремлением войти в них. И европейская, и евроатлантическая интеграции – непростые и весьма затратные процессы, поэтому пример затягивания поясов должны продемонстрировать представители элиты.

Убежден, что Украина сегодня обладает возможность асимметрично и эффективно ответить на аннексию Крыма созданием поместной православной церкви. Дело не только в том, что РПЦ зачастую идеологически окормляет агрессоров и сепаратистов на востоке нашей страны, а против Януковича, Пшонки и Захарченко возбуждено уголовное дело по факту оказания давления на блаженнейшего Владимира (Сабодана). Поместная православная церковь может дать мощный импульс национальному возрождению и способствовать активизации поиска украинской идентичности, без которой нашему государству будет непросто устоять в современном мире.