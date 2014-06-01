На аукцион по продаже автопарка Кабмина зарегистрировался только один покупатель

Завершилась регистрация участников аукциона по продаже автомобилей из правительственного автопарка.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Украины Остап Семерак на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, зарегистрировался только один человек.

Читайте такжеКабмин продает с аукциона 70 автомобилей

«То есть уже сейчас можно сказать, что во время назначенного на 6 июня аукциона будут распроданы все выставленные лоты», - сообщил он.

Семерак отметил, что по процедуре неприобретенные имущество будет распродаваться при следующем аукционе, который состоится через две недели после первого. Если же и там не удастся продать выставленный автопарк, тогда Фонд государственного имущества будет снижать цену на автомобили.

Читайте такжеПравительство 6 июня проведет аукцион по продаже служебных автомобилей

«Надеюсь, что Кабмину удастся избавиться от избыточного имущества и пополнить государственный бюджет. И еще раз приглашаю граждан активнее участвовать в аукционе», - призвал министр.