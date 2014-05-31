Пограничники отбили нападения боевиков, за два дня ранены 4 украинских военных

В течение 30-31 мая Государственной пограничной службе Украины удалось отбить нападения боевиков на пограничные подразделения и не допустить нарушений государственной границы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, пограничники отбили ночную атаку и на отдел пограничной службы «Дьяково».

Около 80 нападавших использовали минометы, гранатометы и стрелковое оружие, работали снайпера. Всего по подразделению было сделано 50 минометных выстрелов. Пограничники в ответ применили оружие на поражение, для подкрепления были направлены резервы от мотоманевреных групп. Также для поддержки пограничников и отражения атаки нападающих силы АТО направили самолет «СУ-27».

В результате боя 3 военнослужащих ранены, а 1 получил контузию.

Напомним, что вчера пограничники отбили нападение и на отдел пограничной службы «Станичное-Луганское».

В настоящее время благодаря задействованным всем средствам боевики отступили от пограничных подразделений.

Читайте такжеПограничники рассказали подробности атаки террористов на подразделение "Дьяково"«Несмотря на вооруженные нападения на государственной границе продолжают нести службу пограничные наряды. За счет резервов увеличена плотность прикрытия угрожающих направлений», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, руководство Госпогранслужбы прйняло решение о формировании дополнительных сил для действий на направлениях отделов пограничной службы «Дмитровка», «Дьяково», «Свердловск», «Бирюково».