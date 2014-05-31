Трое украинских военных получили ранения во время атаки боевиков на посту Дьяково

По периметру пост обстреливали снайперы. В ответ пограничники начали стрелять на поражение.

На их поддержку силы АТО направили в район боя истребитель СУ-27 и мото-маневренные группы, передает ТСН.

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Штурмовики отступили, но заминировали территорию вокруг поста. Об этом сообщает руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук. По его данным, у пограничников нет специалистов по разминированию, поэтому до прибытия взрывотехников они оказались в блокаде.

Во время штурма трое украинских военнослужащих получили ранения, один контужен. О потерях боевиков информации нет.