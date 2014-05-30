Боевики установили подбитую «Нону» на автоплатформу и обстреливают жилые кварталы Славянска

Боевики в Славянске обстреливают жилые кварталы из артиллерийской установки «Нона».

Об этом УНИАН сообщил руководитель оперативной группы по информированию АТО Владислав Селезнев.

«Активная фаза антитеррористической операции продолжается, используются все средства для обеспечения поставленных задач в определенных районах», - сообщил он.

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«У нас есть определенные сложности со Славянском, связанные с действиями диверсионных групп бандитов, которые установили на автомобильную платформу артиллерийскую установку «Нона» и с ее помощью обстреливают жилые кварталы Славянска», - отметил он. Селезнев прибавил, что «Нона» была повреждена во время специальной операции украинских силовиков, у нее была повреждена ходовая часть, «сейчас она опять несет смерть, обстреливая боевые позиции украинских силовиков».

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Как сказал он во время брифинга по телефону, есть сообщение о том, что снаряд попал в стену больницы.

Селезнев подчеркнул, что боевики пытаются дискредитировать украинских военных, однако украинские военные ни при каких обстоятельствах не обстреливают жилые кварталы и мирных жителей города.