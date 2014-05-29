Боевиков "Стрелка" не пустили домой российские пограничники - СМИ

Эту информацию обнародовал у себя на страничке в Facebook советник министра внутренних дел - Станислав Речинский.

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Речинский дает два объяснения этому факту: во-первых, Путин надеется, что в отчаянии террористы могут перестрелять еще немало наших военных, во-вторых, разъяренные боевики на территории России ему и самому не нужны, передает ТСН.

Загнанные в угол диверсанты, похоже, оказались на распутье: их и дома не ждут, и в гостях на них объявлена "охота".