Боевиков "Стрелка" не пустили домой российские пограничники - СМИ
20:17, 29 мая 2014Политика
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Боевиков, подчиненных террористу Игорю "Стрєлку" Гиркину, который возглавляет так называемую ДНР, не пропустили через границу российские пограничники.
Эту информацию обнародовал у себя на страничке в Facebook советник министра внутренних дел - Станислав Речинский.
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Речинский дает два объяснения этому факту: во-первых, Путин надеется, что в отчаянии террористы могут перестрелять еще немало наших военных, во-вторых, разъяренные боевики на территории России ему и самому не нужны, передает ТСН.
Загнанные в угол диверсанты, похоже, оказались на распутье: их и дома не ждут, и в гостях на них объявлена "охота".
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