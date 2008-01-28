В Нафтогазе уверяют, что у Ющенко нет газового бизнеса

Глава "Нафтогаза" Олег Дубина заявляет, что ни президент Виктор Ющенко, ни его семья, не имеют газового бизнеса.

Об этом говорится в комментарии Дубины "громких заявлений о причастности семьи президента к ситуации в газовом секторе".

"На сегодня, как глава НАК "Нафтогаз Украины", я не имею ни одного документально подтвержденного факта о причастности президента Украины или афиллированных людей и структур к вопросу поставок газа в Украину или бизнеса в газовой сфере", - заявляет Дубина.

Он также считает, что на сегодня ситуация вокруг газовой сферы слишком заполитизирована.

"На тле существующей бесхозяйственности определенные политические силы и бывшие руководители нефтегазового комплекса пытаются прикрыть собственные ошибки сенсационными политическими заявлениями, которые граничат с откровенной провокацией", - сказал Дубина.

Украинская правда