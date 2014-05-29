Террористы отпустили двух милиционеров, захваченных в Горловке - МВД

Террористы отпустили захваченных в Горловке двух сотрудников милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, отвечая на вопросы журналистов.

“Я сейчас говорил с людьми из Горловки. Нет, информация (об убийстве) не подтверждается. Их отпустили... Надеюсь, что они сейчас в безопасности, хотя есть информация, что их очень сильно били», - сказал Геращенко.

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Как сообщалось, ранее некоторые СМИ писали, что боевики «ДНР» казнили в Горловке начальника криминальной милиции Калининского района города Романа Бабюка и начальника уголовного розыска этого же района Дмитрия Крикунова за то, что они не захотели принимать присягу "народной республике".