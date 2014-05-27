Террористы казнили двух руководителей милиции Горловки - СМИ

В Горловке, при личном составе, были публично казнены (расстреляны) начальник милиции Калининского района города Роман Бабюк и начальник уголовного розыска этого же района Дмитрий Крикунов.

Казнь произошла в 11.30 на территории Горловского ОБОПа. Приказ зачитал бывший командир батальона ППС Шульженко. Привели в исполнение террорист Безлер и его команда.Читайте такжеВ Донецке возле вокзала боевики автоматной очередью расстреляли парковщика - очевидцы "Одели мешки на голову и расстреляли", - рассказал очевидец агентству ОстроВ. Причиной казни террористы назвали «нарушение присяги ДНР».

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