Террористы казнили двух руководителей милиции Горловки - СМИ
14:14, 27 мая 2014Политика
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В Горловке, при личном составе, были публично казнены (расстреляны) начальник милиции Калининского района города Роман Бабюк и начальник уголовного розыска этого же района Дмитрий Крикунов.
Террористы расстреляли руководителей райотдела милиции Горловки за "нарушение присяги ДНР" - СМИ / REUTERS
Казнь произошла в 11.30 на территории Горловского ОБОПа. Приказ зачитал бывший командир батальона ППС Шульженко. Привели в исполнение террорист Безлер и его команда.Читайте такжеВ Донецке возле вокзала боевики автоматной очередью расстреляли парковщика - очевидцы
"Одели мешки на голову и расстреляли", - рассказал очевидец агентству ОстроВ.
Причиной казни террористы назвали «нарушение присяги ДНР».
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