В зоне АТО блокированы боевики с украинским оружием, ранее захваченным военными РФ в Крыму - Тимчук
В зоне проведения АТО блокированы боевики с украинским оружием, ранее захваченным военными РФ в Крыму.
Об этом сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.
"По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", в зоне проведения АТО блокирована и нейтрализована группа террористов с оружием, ранее захваченным российскими военными в Крыму", - написал в соцсети Тымчук.Читайте такжеВ аэропорту Донецка украинские силовики обнаружили российское оружие, оставленное боевиками - Аваков
Тымчук сообщает, что автоматы Калашникова, которыми были вооружены террористы, ранее числились в составе батальона морской пехоты ВМС Украины в Феодосии.
"Номера на маркировке пулеметов соответствуют тем, которые были захвачены россиянами в Южной военно-морской базе ВМС Украины в Новоозерном. Напомним: захват объекта тогда производился российскими военнослужащими и т.н. "самообороной Крыма" с использованием "живого щита" из женщин", - отметил эксперт.