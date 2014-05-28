СМИ: В России задержали оппозиционера за фото времен "нацистской" молодости Губарева

Об этом сообщает российское издание Slon.

Полиция пришла к активисту домой в районе 6 утра и сразу доставила в суд. В суде Семенов подал ходатайство о переносе рассмотрения дела на более поздний срок, так как ничего не знал о претензиях следственных органов ранее, не успел ознакомиться с материалами дела и найти адвоката. Судья частично удовлетворила ходатайство, перенеся рассмотрение на 14:00 того же дня (28 мая).

Претензии следователей касаются размещенных Семеновым «ВКонтакте» фотографий «народного губернатора» Донецка Павла Губарева в форме запрещенной в РФ организации Русское национальное единство (РНЕ), эмблема которой представляет собой видоизмененную свастику.

Читайте такжеНемецкий министр назвал европейских союзников Путина фашистамиПо версии следствия, Семенов нарушил статью 20.3 КоАП РФ (пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций). Эта статья предусматривает в качестве наказания штраф до двух тысяч рублей или административный арест сроком до 15 суток.

При этом весной 2014 года, когда Губарев был задержан украинскими властями за сепаратизм, за него вступился МИД РФ, а освобождение «народного губернатора» приветствовал лично Владимир Путин в ходе встречи с представителями ОБСЕ.

Как позже написал на своей странице ВКонтакте сам Семенов, благодаря массовой кампании в СМИ его не арестовали, а только оштрафовали на 1000 рублей.