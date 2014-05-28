В Раде зарегистрирован законопроект о ЧП в двух восточных областях

18:51, 28 мая 2014
Политика
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В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о введении чрезвычайного положения в Донецкой и Луганской областях.

В захваченных террористами областях предлагают ввести чрезвычайное положение

Внефракционный народный депутат Николай Рудьковский внес на рассмотрение Верховной Рады проект постановления “О необходимости введения чрезвычайного положения в Донецкой и Луганской областях” (регистрационный номер 4950).

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