В Раде зарегистрирован законопроект о ЧП в двух восточных областях
18:51, 28 мая 2014Политика
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В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о введении чрезвычайного положения в Донецкой и Луганской областях.
В захваченных террористами областях предлагают ввести чрезвычайное положение / Фото с твиттера Артема Кабицкого
Внефракционный народный депутат Николай Рудьковский внес на рассмотрение Верховной Рады проект постановления “О необходимости введения чрезвычайного положения в Донецкой и Луганской областях” (регистрационный номер 4950).
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