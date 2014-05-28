Лукашенко поздравил Порошенко и напомнил, что Беларусь заинтересована в "сильной Украине"

11:23, 28 мая 2014
Политика
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Президент Беларуси поздравил Петра Порошенко с избранием на пост президента Украины.

Лукашенко поздравил Порошенко с избранием на пост президента Украины / Фото УНИАН

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Петра Порошенко с избранием на пост президента Украины.

Об этом сообщается на сайте президента Беларуси.

«Многовековые традиции дружбы и взаимной поддержки, историческое единство наших народов составляют прочный фундамент для развития всестороннего и конструктивного сотрудничества между нашими странами», – говорится в поздравлении.

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Лукашенко отметил, что Беларусь всегда была и остается для Украины надежным соседом. «Для нас важно, чтобы Украина была стабильным и сильным государством», – отметил он.

Президент Беларуси также пожелал Порошенко успехов в укреплении единой и процветающей Украины.

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