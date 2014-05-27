Кернес пока не собирается покидать Израиль - горсовет

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник Департамента по делам информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко, комментируя информацию в СМИ о якобы вылет Кернеса из израильской клиники в США,

«Я только что с ним разговаривал. Он в Израиле. Никуда он не собирается, никуда он не едет, ни в какую Америку он не летит», - сказал Сидоренко.

Он подчеркнул, что распространенная информация о якобы перелете Кернеса в США не соответствует действительности.

«Нам об этом ничего неизвестно. Я не знаю, кто им об этом сказал, это бред», - подчеркнул Сидоренко.

Читайте такжеВ МВД рассказали о том, как расследуют покушение на КернесаСегодня харьковские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что Кернес вылетел из Израиля в США.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля во время пробежки неизвестный нанес огнестрельное ранение Кернесу. Мэр получил ранение в спину. В тот же день после операции в Харькове Кернеса на самолете доставили в Израиль.

Справка УНИАН. В марте Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины Кернесу было уведомлено о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 127 (истязание) и ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщил на пресс-конференции 13 марта заместитель генерального прокурора Украины Алексей Баганец, ведомством принято к расследованию уголовное производство по факту незаконного лишения свободы двух євромайданівців в Харькове.

13 марта Печерский районный суд города Киева избрал Кернесу меру пресечения в виде частичного домашнего ареста.

28 апреля после покушения по ходатайству защиты Печерский районный суд города Киева изменил Кернесу меру пресечения на личное поручительство. За него лично поручился народный депутат от Партии регионов Эльбрус Тедеев.