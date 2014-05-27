В больницы Донецка доставили 15 раненых - департамент здравоохранения

03:03, 27 мая 2014
Политика
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По состоянию на 23:00 в больницы Донецка доставили 15 человек с огнестрельными ранениями.

В Больницах Донецка -15 человек с огнестрельными ранениями / REUTERS

Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на департамент здравоохранения Донецкой областной государственной администрации. 

Медики продолжают работать и доставлять пострадавших в лечебные учреждения.

Цифры по погибшим официально будут тогда, когда их начнут доставлять в морги.

Читайте такжеМосковские власти требуют прекратить АТОНапомним, c 26 мая cиловики проводят антитеррористическую операцию против сепаратистов, захвативших международный аэропорт им. Прокофьева в Донецке. В 13:00 после того, как террористы, захватившие аэропорт, отказались сложить оружие, антитеррористическая операция вошла в активную фазу. 

Вечером 26 мая пресс-служба АТО заявила о прекращении боя в городе.

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