В больницы Донецка доставили 15 раненых - департамент здравоохранения

Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на департамент здравоохранения Донецкой областной государственной администрации.

Медики продолжают работать и доставлять пострадавших в лечебные учреждения.

Цифры по погибшим официально будут тогда, когда их начнут доставлять в морги.

Читайте такжеМосковские власти требуют прекратить АТОНапомним, c 26 мая cиловики проводят антитеррористическую операцию против сепаратистов, захвативших международный аэропорт им. Прокофьева в Донецке. В 13:00 после того, как террористы, захватившие аэропорт, отказались сложить оружие, антитеррористическая операция вошла в активную фазу.

Вечером 26 мая пресс-служба АТО заявила о прекращении боя в городе.