Бой в Донецке прекращен - пресс-служба АТО

Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на пресс-офицера АТО Алексея Дмитрашковского.

«В данный момент бой прекращен, террористы понесли весомые потери», - сказал он.

По словам офицера, утром террористам выдвинули ультиматум, согласно которому они должны были покинуть здание аэропорта под гарантии безопасности, но они отказались, поэтому была «проведена работа по их уничтожению».

Также Дмитрашковский сообщил, что антитеррористическая операция будет продолжаться до полного уничтожения террористов. В отношении них могут применить «высокоточное оружие».

Читайте такжеМы думали, что это будет короткий обмен огнем, а увидели войну - польская журналистка из ДонецкаНапомним, c 26 мая cиловики проводят антитеррористическую операцию против террористов, захвативших международный аэропорт им. Прокофьева в Донецке. В 13:00 после того, как террористы, захватившие аэропорт, отказались сложить оружие, антитеррористическая операция вошла в активную фазу. Против террористов были задействованы 2 самолета Су-25, которые осуществили предупредительные выстрелы.

В ответ был открыт огонь со всех видов вооружения. После этого в работу включились 2 самолета Миг-29 и 4 вертолета Ми-24. После того, как они "отработали" территорию, из вертолета был высажен десант, который в настоящее время, проводит ее зачистку.

Донецкий аэропорт имени Прокофьева в понедельник временно приостановил выполнение рейсов.

Мэр Донецка Александр Лукьянченко призывает жителей города не покидать без надобности места своего проживания. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэра.

"Я призываю горожан проявлять выдержку и организованность. Воздержитесь от поездок в район аэропорта и по возможности в район железнодорожного вокзала. Следите, где находятся Ваши дети. Постарайтесь не выходить из дома без особой надобности", - написал он.

Он отметил, что улицы Артемовская, Стратонавтов и Красноармейское шоссе заблокированы силами милиции, движение по ним не осуществляется.

Мэр добавил, что городские власти скорректируют часть маршрутов пассажирского транспорта.

В городе работает горячая линия 15-84 для стационарных телефонов и 0623352785 для мобильных.