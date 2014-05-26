Первые бумажные протоколы окружкомов в ЦИК ожидают уже сегодня
Первые бумажные протоколы окружных избирательных комиссий Центральная избирательная комиссия ожидает уже сегодня.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ЦИК Михаил Охендовский заявил на брифинге.
"Поступление первых протоколов ОИК мы ожидаем уже сегодня. И как только к нам поступят первые протоколы ОИК, ЦИК готова начать непрерывное заседание, которое будет длиться несколько дней и завершиться лишь тогда, когда мы получим окончательный протокол ОИК", - сказал Охендовский.
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Он отметил, что в ЦИК может возникнуть необходимость принять решение о направлении протокола ОИК для составления протокола с пометкой "уточнен". "Это будет в том случае, если протокол ОИК будет или математически некорректный, или по своему оформлению не будет отвечать требованиям закона о выборах президента", - сказал Охендовский.