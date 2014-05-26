Первые бумажные протоколы окружкомов в ЦИК ожидают уже сегодня

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ЦИК Михаил Охендовский заявил на брифинге.

"Поступление первых протоколов ОИК мы ожидаем уже сегодня. И как только к нам поступят первые протоколы ОИК, ЦИК готова начать непрерывное заседание, которое будет длиться несколько дней и завершиться лишь тогда, когда мы получим окончательный протокол ОИК", - сказал Охендовский.

Читайте такжеЦИК обработала 75% протоколов: Порошенко набрал 53,89%, Тимошенко - 13,13%

Он отметил, что в ЦИК может возникнуть необходимость принять решение о направлении протокола ОИК для составления протокола с пометкой "уточнен". "Это будет в том случае, если протокол ОИК будет или математически некорректный, или по своему оформлению не будет отвечать требованиям закона о выборах президента", - сказал Охендовский.