Обработано 57,72% электронных протоколов УИК
10:50, 26 мая 2014Политика
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Центральная избирательная комиссия по состоянию на 10.30 обработала 57,72% электронных протоколов участковых избирательных комиссий подсчета голосов на состоявшихся 25 мая внеочередных выборах президента.
ЦИК обработала почти 58% протоколов / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, по предварительным данным, за Петра Порошенко проголосовали 53,7% избирателей, за Юлию Тимошенко - 13,07%, за Олега Ляшко - 8,46%, за Анатолия Гриценко - 5,48%, за Сергея Тигипко - 5,26%, за Михаила Добкина - 3,45%, за Вадима Рабиновича - 2,31%.
Все остальные кандидаты, по предварительным подсчетам, набрали меньше 2% голосов.
Общее количество голосов “за” – 9 млн. 731 тыс. 436.
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