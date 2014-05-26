Обработано 57,72% электронных протоколов УИК

Как передает корреспондент УНИАН, по предварительным данным, за Петра Порошенко проголосовали 53,7% избирателей, за Юлию Тимошенко - 13,07%, за Олега Ляшко - 8,46%, за Анатолия Гриценко - 5,48%, за Сергея Тигипко - 5,26%, за Михаила Добкина - 3,45%, за Вадима Рабиновича - 2,31%.

Все остальные кандидаты, по предварительным подсчетам, набрали меньше 2% голосов.

Общее количество голосов “за” – 9 млн. 731 тыс. 436.