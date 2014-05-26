Сервер Центризбиркома подвергается активным хакерским атакам

По словам главы Госслужбы специальной связи и защиты информации Владимира Зверева, хакерские атаки были не только сегодня ночью, но и ранее. «Попытки вмешаться в работу системы продолжаются до сих пор, однако службы справляются с задачей защиты системы», - сообщил он, передает ЛІГАБізнесІнформ.

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Отвечая на вопрос, насколько серьезной была атака сегодня ночью, Владимир Зверев сказал: «Насколько она была серьезная - будем анализировать». В тоже время, по его словам, данная попытка вмешательства в работу системы никак не повлияла на обработку данных голосования.

Владимир Зверев также сообщил, что фейковая новость о лидерстве в президентской гонке Дмитрия Яроша готовилась к выходу в эфир на российском телевидении в 20.00. «Это было заранее подготовлено и хранилось на ресурсах в России. Это было представлено так, как будто информация появилась на сайте ЦИК. На самом деле, на сайте ЦИК ничего не появилось и это наша заслуга. Они планировали, но не получилось, и они выдали желаемое за действительное», - отметил Владимир Зверев.

Напомним, вчера вечером Первый канал России сообщил о том, что в Украине на выборах президента лидирует Дмитрий Ярош.