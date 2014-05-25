В Луганске совершена DDoS-атака на сайт для он-лайн голосования

Как сообщил администратор сайта Андрей Митяев, более 4 часов хостинг-провайдер, на сервере которого расположен сайт, не может отбить хакерскую атаку и восстановить работу интернет-ресурса.

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По словам Андрея Митяева, атака началась около 10.30.

«Мы готовим заявление в СБУ по этому факту. Жителям Донбасса не дают даже виртуально выразить свою гражданскую позицию», - возмутился Андрей Митяев.

Общественный пресс-центр vybory.lg.ua был организован с целью мониторинга нарушений и информирования жителей Луганской и Донецкой областей о ходе голосования на выборах президента Украины.

Как сообщал УНИАН, в Луганской области выборы президента Украины проходят только в двух из 12 избирательных округов: №115 с центром в городе Сватово и №114 с центром в Беловодске. Явка избирателей на 12.00 составила около 18%.