В ЦИК не знают, принимал ли участие в голосовании экс-президент Янукович
03:31, 26 мая 2014Политика
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Центральной избирательной комиссии не известно, принимал ли участие в голосовании на президентских выборах экс-президент Виктор Янукович и другие бывшие высокопоставленные должностные лица, которые сейчас находятся в России.
В ЦИК не знают, принимал участие в голосовании экс-президент Янукович
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель ЦИК Михаил Охендовский на брифинге.
“У меня даже нет информации о том, были ли включены эти лица в списки избирателей. Лицо автоматически включается в список избирателей в заграничном избирательном участке в том случае, если оно состоит на консульском учете. А если эти лица не становились на консульский учет, то не было и оснований для их включения в список избирателей”, - сказал Охендовский.
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