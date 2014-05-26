В ЦИК не знают, принимал ли участие в голосовании экс-президент Янукович



Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель ЦИК Михаил Охендовский на брифинге.

“У меня даже нет информации о том, были ли включены эти лица в списки избирателей. Лицо автоматически включается в список избирателей в заграничном избирательном участке в том случае, если оно состоит на консульском учете. А если эти лица не становились на консульский учет, то не было и оснований для их включения в список избирателей”, - сказал Охендовский.