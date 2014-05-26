В ЦИК не знают, принимал ли участие в голосовании экс-президент Янукович

03:31, 26 мая 2014
Политика
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Центральной избирательной комиссии не известно, принимал ли участие в голосовании на президентских выборах экс-президент Виктор Янукович и другие бывшие высокопоставленные должностные лица, которые сейчас находятся в России.

В ЦВК не знають, чи брав участь у голосуванні екс-президент Янукович


Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель ЦИК Михаил Охендовский на брифинге.

“У меня даже нет информации о том, были ли включены эти лица в списки избирателей. Лицо автоматически включается в список избирателей в заграничном избирательном участке в том случае, если оно состоит на консульском учете. А если эти лица не становились на консульский учет, то не было и оснований для их включения в список избирателей”, - сказал Охендовский.

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