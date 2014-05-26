В штабе Порошенко наливают вино и кормят конфетами "Roshen", а у Яроша пьют водку

Гостей угощают и котлетами по-киевскими и конфетами "Roshen", сообщают журналисты ТСН, которые побывали в штабах кандидатов в президенты.

Кандидата в президенты Петра Порошенко и кандидата в мэры Виталия Кличко пришли поддержать семьи. Порошенко посетили жена в черном сдержанном костюме (она является кандидатом в первые леди, поэтому демонстрировать роскошь она не стала) и сын-политик Алексей, депутат Винницкого областного совета.

В штабе Юлии Тимошенко бурлит другое настроение: гости не поднимают бокалы с алкогольными напитками, а пьют чай.

Но Тимошенко пришли поддержать ее соратники: Арсен Аваков, Татьяна Донец, Людмила Денисова, муж Юлии Тимошенко дочь Евгения с гражданским мужем.

В штабе новичка-политика кандидата в президенты Дмитрия Яроша охраняет "Правый сектор", который устроил три кордона охраны.

Ярош угощает своих гостей водкой, хотя он не ожидал таких низких результатов. А бокал с водкой он поднимает за победу Украины.

Пропуском в штаб Яроша была визитка Яроша.