На Луганщине в ходе АТО задержали "какого-то прокурора РФ из Крыма" и "казака-атамана" - СМИ
21:52, 25 мая 2014Политика
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В числе задержанных боевиков, напавших на избирательные участки в Новоайдарском районе, какой-то «прокурор РФ из Крыма», «казак-атаман» и «сотники ЛНР».
В числе боевиков, напавшихсегодня на 6 избирательных участков в Новоайдарском районе Луганской области есть «прокурор РФ из Крыма» «казак-атаман» и «сотники Луганской народной республики».
Об этом сообщает Восточный вариант.
Сейчас украинские военные допрашивают 14 задержанных боевиков.
Как сообщал УНИАН, в Новоайдарском районе на севере Луганской области подразделениями АТО уничтожены двое террористов, 14 задержаны.
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