На Луганщине в ходе АТО задержали "какого-то прокурора РФ из Крыма" и "казака-атамана" - СМИ

21:52, 25 мая 2014
Политика
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В числе задержанных боевиков, напавших на избирательные участки в Новоайдарском районе, какой-то «прокурор РФ из Крыма», «казак-атаман» и «сотники ЛНР».

В числе боевиков, напавшихсегодня на 6 избирательных участков в Новоайдарском районе Луганской области есть «прокурор РФ из Крыма» «казак-атаман» и «сотники Луганской народной республики».

Об этом сообщает Восточный вариант.

Сейчас украинские военные допрашивают 14 задержанных боевиков.

Как сообщал УНИАН, в Новоайдарском районе на севере Луганской области подразделениями АТО уничтожены двое террористов, 14 задержаны.

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