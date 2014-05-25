На Луганщине в ходе АТО задержали "какого-то прокурора РФ из Крыма" и "казака-атамана" - СМИ

В числе боевиков, напавшихсегодня на 6 избирательных участков в Новоайдарском районе Луганской области есть «прокурор РФ из Крыма» «казак-атаман» и «сотники Луганской народной республики».

Об этом сообщает Восточный вариант.

Сейчас украинские военные допрашивают 14 задержанных боевиков.

Как сообщал УНИАН, в Новоайдарском районе на севере Луганской области подразделениями АТО уничтожены двое террористов, 14 задержаны.