В Новоайдарском районе уничтожены двое террористов, 14 задержаны - Аваков

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

«Только что доложили из зоны АТО на севере Луганской области: Новоайдарский район. Террористы из так называемой ЛНР громили с оружием 263-й избирательный участок», - сообщил он.

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«Подразделения АТО отреагировали вовремя. Двое террористов уничтожены, 14 задержаны, остальные бежали. С нашей стороны трое легко ранены», - заявил министр.

«Среди кучи изъятого оружия, казачьих папах, морпіховських итогов и сдавленной русского говора и соответствующей лексики - типы с документами - атаман, вахмистр Донского казачества... Задержанных вертолетами переправлено в одной из соседних областей», - добавил Аваков.

Как сообщал УНИАН, в Луганской области выборы президента Украины проходят лишь в двух из 12 избирательных округов: № 115 с центром в городе Сватово и № 114 с центром в Беловодске.

Вечером председатель Комитета избирателей Украины Александр Черненко в своем Twitter написал, что в Новоайдаре Луганской области идет жестокий бой между украинскими силовиками и террористами, в Новоайдарском районе террористы захватили 4 избирательных участка.