В Милицию поступило 76 сообщений о нарушениях во время выборов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

По его словам, из 76 сообщений 31 содержит признаки уголовного правонарушения.

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Как отметил Яровой, больше всего сообщений о нарушениях поступило из Донецкой и Луганской областей. Кроме того, сообщения поступали из Харьковской, Запорожской, Волынской, Одесской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской областей.

“Все эти сообщения зарегистрированы и по ним проводится проверка”, - сказал Яровой.