В 129 округах уже проголосовали свыше 40% избирателей - ЦИК

По состоянию на 15.00 в Украине в 129 округах, по которым есть данные, уже проголосовали 40,98% избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные о ходе голосования по регионам Украины обнародованы в информационно-аналитической системе “Выборы”.

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В частности, в Хмельницкой области проголосовали 48,98% избирателей, во Львовской — 47,28%, в Тернопольской — 47,38%, в Івано-Франковской — 47,7%, в Черновицкой — 41,59%, в Закарпатской — 31,81%, в Волынской — 49,93%, в Ривненской — 50,51%, в Житомирской — 43,58%, в столице — 31,13%, в Киевской области - 47,06%, в Черниговской области — 44,85%, в Сумской — 44,19%, в Полтавской — 44,77%, в Харьковской — 32,69%, в Черкасской — 44,95%, в Днепропетровской — 38,39%, в Запорожской — 36,2%, в Херсонской — 35,96%, в Николаевской — 35,41%, в Одесской — 30,94%, в Донецкой — 9,11%.

Данных о явке избирателей в Луганской области пока нет.