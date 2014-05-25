Пресс-секретарь донецких террористов объявила об отставке

Об этом она написала на своей странице в Facebook, сообщают Новости Донбасса.

"Решение принято. Я выхожу из процесса", - заявила Блоха.

"Ряд событий последней недели не позволяют мне и далее продолжать общение с руководством ДНР. Вооруженные активисты приходят в редакции, типографии, телеканалы, требуют "изменить редакционную политику", изымают тиражи, угрожают сотрудникам", - мотивировала она свое решение.

Читайте такжеБоевики ДНР продолжают террор против членов избиркомов - КИУ"К разрешению некоторых ситуаций приходилось подключаться, находясь даже за пределами Донецка. Некоторым получилось помочь. Не уверена, что получится в следующий раз", - говорит пресс-секретарь террористов.

"Подобные действия, со стороны ряда представителей ДНР, не могут соответствовать принципам демократии и свободы слова. Поэтому выполнить поставленную передо мной задачу - наладить работу пресс-службы ДНР, в таких условиях не представляю возможным", - заявляет она.

"Возобновить общение и работу в пресс-службе ДНР смогу, если изменится отношение к моим коллегам, которые работают фактически в военных условиях", - резюмировала Елена Блоха.

Как сообщалось ранее, Елена Блоха является главным редактором "Муниципальной газеты" Донецкого городского совета.