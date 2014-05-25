Штаб Порошенко: В Луганской области задержаны 14 граждан при попытке теракта

Об этом на брифинге заявил руководитель избирательного штаба Порошенко-Кличко Виталий Ковальчук, передает корреспондент РБК-Украина.

"В Луганской области задержаны 14 граждан. Они украли бюллетени на 263-266 участках. Пришли на участки с оружием. А на 259 избирательном участке они попытались организовать террористический акт. Во время этого они были задержаны", - сказал Коальчук.

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При этом в Черкасской области "один из глав избирательной комиссии похитил бюллетени и пропал в неизвестном направлении. Его ищут".