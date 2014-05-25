Крымские татары прорвались на Херсонщину для участия в выборах

Утром из Крыма на материковую часть Украины выехали несколько десятков автомобилей с крымскими татарами, которые намерены принять участие в выборах президента Украины.

Люди собрались возле здания Меджлиса крымскотатарского народа. При этом они постарались не формировать колонны, чтобы не привлекать излишнего внимания со стороны российских спецслужб, сообщает ТСН со ссылкой на "Крым. Реалии".

В поселке Новоалексеевка Генического района крымчан ждали представители местной власти и местного меджлиса. Они вручили людям флаги Украины и крымскотатарские национальные флаги.

Читайте такжеИзбранный на выборах глава государства будет президентом всей Украины, а не ее части - ЦИКЗатем автомобили выстроились в колонну и направились на избирательный участок. Местные жители приветствовали крымчан автомобильными сигналами и возгласами "Слава Украине!".