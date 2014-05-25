С 26 мая в Крыму ограничат вывоз продуктов питания за пределы полуострова - Тымчук

08:43, 25 мая 2014
Политика
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С завтрашнего дня в Крыму якобы ограничат вывоз продуктов питания за пределы полуострова.

Крым, карта / google.ru/maps

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Центра военно-политических и сследований Дмитрий Тымчук.

"С завтрашнего дня (26 мая) будет ограничен вывоз из Крыма продовольственных товаров (мука, масло, яйца, пшеница продовольственная, сахар, крупа, мясо и мясопродукты и пр.). Такое решение приняло "Министерство аграрной политики и продовольствия" Крыма. Официальная формулировка состоит в том, что данные меры принимаются с целью обеспечения продовольственной безопасности", - сообщил Тымчук.Читайте такжеВыкачивание из скважин уничтожит подземные воды Крыма - ученый

Ранее, по оперативным данным группы "Информационного сопротивления", министр обороны России Шойгу довел до нелегитимных властей Крыма задачу руководства РФ о проработке вопроса обеспечения жизнедеятельности Крыма "в условиях полного отсутствия продовольствия из Украины", подчеркивает эксперт. 

Также была поставлена задача определить механизм продовольственного обеспечения полуострова через Керченский пролив.

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