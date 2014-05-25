Аваков заявляет о хакерской атаке на свой сайт и опровергает уничтожение системы "Выборы"

"Вчера вечером у одного из админов моего персонального сайта avakov.com злоумышленники взломали почту, получили доступ к сайту и разместили там пару фальшивых заявлений от моего имени на тему выборов. Этих заявлений не существуют в природе – это фальшивки, размещение которых направленно на создание информационного хаоса и срыв нормального выборного процесса", - сообщил Аваков на своей странице в Facebook.

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Он подчеркнул, что ЦИК работает в штатном режиме.

"Выборы состоятся, как бы не старались враги Украины их срывать". - отметил министр МВД.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники ЦИК не могут наладить работу оборудования после взлома информационно-аналитической системы "Выборы".