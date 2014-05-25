СМИ: Главную площадь Днепропетровска официально переименовали на Героев Майдана

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Днепропетровский городской совет.

По данным горсовета, сейчас у них есть официальный документ, принятый сессией горсовета, согласно которому площадь переименована в Героев Майдана. Таким образом, мнение жителей города, которые голосовали за название центральной площади города на сайте городского совета, было принято во внимание.

На сайте Днепропетровского городского совета на прошлой неделе завершилось голосование за название главной площади города: из более 17 тысяч проголосовавших 43% отдали свой голос за «Героев Майдана», 37% - за «площадь В.И. Ленина», остальные варианты набрали гораздо меньшие проценты голосов.

Читайте такжеВ Днепропетровске впервые почтили память павших во Второй мировой под символом красного макаСейчас площадь Героев Майдана имеет такой вид: пьедестал, где раньше был монумент Ленина, с четырех сторон огражден баннерами с девочкой в вышитой рубашке и надписью «Я люблю Украину!». Баннером с похожим принтом окутали и сам пьедестал.

22 февраля 2014 года Днепропетровский городской совет переименовал центральную площадь города с имени Ленина на площадь Героев Майдана. Решение было принято вечером на внеочередной сессии горсовета, «за» проголосовали 68 депутатов. Позже городской голова Иван Куличенко заявил, что это решение нелегитимно, так как принято с нарушением процедур.

В то же время представители Евромайдана требовали от властей не давать «задний ход» о переименовании площади Ленина на Героев Майдана.