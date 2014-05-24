Террористы на Донетчине отпустили похищенного главу окружкома, ему угрожали

Четыре часа в Марьинке террористы удерживали в заложниках председателя ОИК № 60 Владимира Полякова. Об этом “5 каналу” сообщили в Комитете избирателей Украины.

Главу запугивали и угрожали ему, чтобы сорвать работу избирательной комиссии.

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“В комиссии были работники комиссии, в том числе председатель комиссии Поляков Владимир Михайлович. Террористы взяли всю документацию, вынесли на улицу и сожгли. Председателя комиссии Владимира Полякова взяли в заложники. И уехали в неизвестном направлении. Местонахождение Полякова было неизвестно, но впоследствии террористы его отпустили. Ему угрожали, говорили, что выборы на территории так называемой "Донецкой народной республики" незаконные и комиссия занимается преступной деятельностью. Угрожали физическим уничтожением”, - отметил Александр Иванов, пресс-секретарь КИУ.