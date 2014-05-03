Террористы освободили 12 заложников в Славянске после получения инструкций из РФ - МИД

Освобождение сегодня 12 заложников в Славянске Донецкой области из группы военных наблюдателей миссии ОБСЕ и украинских военнослужащих состоялось по получении террористами инструкций из России.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении МИД Украины.

”Освобождению предшествовали интенсивные консультации и приостановки антитеррористической операции. Террористы, которые удерживали заложников, признали бесперспективность своих действий, и освободили людей в результате жестких и настойчивых действий международных и украинских факторов”, - говорится в заявлении.

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В то же время в МИД отмечают, что ”само решение было принято по получении недвусмысленных инструкций со стороны российских властей, что в очередной раз подтверждает подчиненность экстремистов Москве”.

Как сообщал УНИАН, 25 апреля в Славянске террористы захватили автобус, в котором находились 8 представителей ОБСЕ, 5 военнослужащих Вооруженных сил Украины и водитель. В составе группы ОБСЕ были четверо представителей ФРГ и по одному из Швеции, Польши, Дании и Чехии. Боевики заявили о намерении обменять их «на наших пленных, в частности, на (арестованного «народного губернатора» Донецка) Павла Губарева». 27 апреля террористы освободили шведского военного в связи с тем, что он болеет сахарным диабетом.

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Сегодня террористы освободили этих заложников.

В частности, российское агентство ИТАР-ТАСС сообщило, что «представитель президента России» Владимир Лукин везет освобожденных сотрудников ОБСЕ к границе блокпоста.

”Мы сейчас везем их к блокпосту, где их должны встретить представители Совета Европы. Как только они будут переданы представителям Совета Европы, можно будет говорить о завершении миссии”, - сообщил агентству сам Лукин.