ЦИК зарегистрировала российских наблюдателей на выборы президента

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 12 членов ЦИК, против - трое.

Напомним, Киевский апелляционный административный суд отменил решение ЦИК от 19 мая об отклонении заявки организации "Европейская платформа за демократические выборы" (EPDE), которая просила ЦИК зарегистрировать ее наблюдателей на внеочередные выборы президента Украины.

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Организация "Европейская платформа за демократические выборы" подавала в ЦИК заявку на регистрацию наблюдателей из стран-участниц "Восточного партнерства", Российской Федерации и Европейского Союза. При этом из России на выборы президента Украины изъявили желание приехать более 800 наблюдателей.

22 мая заместитель председателя ЦИК Андрей Магера заявил журналистам, что лучше выполнить это судебное решение и зарегистрировать наблюдателей, чем продолжать судебную тяжбу по этому поводу.

Таким образом, на внеочередных президентских выборах в Украине 25 мая будут работать 3 тыс. 607 международных наблюдателей.