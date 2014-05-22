Тигипко призывает остановить эскалацию насилия на Донбассе

Народный депутат, кандидат в президенты Украины Сергей Тигипко заявляет, что нужно немедленно остановить эскалацию насилия на Юго-Востоке и сесть за стол переговоров.

Читайте такжеТигипко призвал скорее найти компромисс с жителями Юго-ВостокаОн отметил важность международного посредничества, но подчеркнул, что в любом случае компромисс следует искать внутри страны.

«Все переговоры, которые будут проходить вне страны, Женева-2, Женева-3, Женева-5, если нужно,это может помочь только частично. Все равно придется садиться украинцам за стол переговоров и договариваться», - отметил он.

Политик подчеркнул, что иностранные государства всегда будут действовать в своих интересах, будут выставлять условия. А если украинцы сами не смогут достичь компромисса, будут расплачиваться своим суверенитетом.

«Если мы будем только надеяться на внешний фактор, это нам очень дорого обойдется. Очень дорого. Потому что никто просто так нам не поможет», - резюмировал он.