В одесском порту будут ежедневно сигналить в поддержку единства Украины

Одесский морской торговый порт и стоящие у причалов суда будут ежедневно включать звуковые сигналы в поддержку единства Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе администрации порта, по решению Центрального совета профсоюза Одесского порта, согласованному с администрацией порта, начиная с 22 мая, ежедневно в обеденный перерыв (с 13.00 до 14.00) на территории Одесского морского порта периодически будут включаться звуковые сигналы.

«Таким образом, портовики Южной Пальмиры выразят свою поддержку акции мариупольских коллег, всех граждан страны, выступающих за сохранение мира и единства Украины. Также подавать гудки будут и суда портового флота порта, и другие суда и корабли, стоящие у причалов», - сообщили в пресс-службе.

Как отметил председатель профсоюза Владимир Зайков, порт выражает солидарность с «мариупольскими коллегами, поскольку нет ничего важнее стабильности и спокойствия на наших украинских землях». По его словам, любая дестабилизация в одном секторе экономики неизбежно отражается на работе других, смежных отраслей. Производственная деятельность порта связана тысячами нитей сотрудничества с предприятиями металлургической, горнодобывающей, химической промышленности и машиностроения Донецкого региона, в огромной степени зависит от ритмичности работы Донецкой железной дороги.

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«С другой стороны, доходы экспортно-ориентированных предприятий Востока зависят от стабильной работы морских портов юга и юго-востока. Любые политические потрясения в портах могут привести не только к снижению грузооборота, сокращению зарплат трудящихся и количества рабочих мест на причалах, но и к точно таким же последствиям на сотнях предприятий, которые отправляют свою продукцию через эти причалы. Только спокойная, слаженная работа трудовых коллективов и стабильное, системное взаимодействие между украинскими предприятиями может обеспечить уверенный рост украинской экономики», - заявил глава профсоюза Одесского порта.

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Как сообщал УНИАН, 20 мая в городах Донецкой области прошел предупредительный протест-митинг против дестабилизации ситуации на Донбассе, против насилия и хаоса, бандитизма и мародерства. Ровно в 12 часов на десятках крупнейших предприятий городов Донецкой области прозвучали гудки в поддержку мира и против дестабилизации в регионе. Звучали гудки металлургических заводов, шахт, теплоэлектростанций. Морские торговые суда на рейде мариупольского порта своими гудками также поддержали акцию. Одновременно с этим на центральных улицах Донецка и других городов области состоялся масштабный автопробег, в котором участвовали сотни автомобилей. Колокола церквей города били в набат.