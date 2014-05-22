Тяжелораненых "альфовцев" будут лечить в Израиле

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Офицеры спецслужбы, тяжело раненые в бою с террористами, когда попали под перекрестный огонь, уже выдержали в Украине несколько сложных операций, но требуют дальнейшего узкопрофильного лечения.

Врачи израильской клиники, которая с готовностью приняла бойцов «Альфы», уже оказывали помощь тяжелораненым майдановцам, которые на днях вернулись в Украину.

Читайте такжеВ Израиле продолжают лечение 5 украинцев, пострадавших во время массовых акций в Киеве«Лечение раненых в бою с террористами сотрудников находится на личном контроле руководства Службы безопасности», - подчеркнул глава СБУ Валентин Наливайченко.

Он выразил благодарность Государству Израиль за искреннюю и человечную участие в судьбе украинских граждан, а также Посольству Украины в Израиле, Гражданской платформе «Волонтерская сотня», благотворительным и ветеранским организациям, которые оказывали содействие в организации лечения украинских офицеров.