Тяжелораненых "альфовцев" будут лечить в Израиле
Двое бойцов спецподразделения «Альфа» Службы безопасности Украины, которые получили ранения 5 мая во время проведения антитеррористической операции под Славянском, доставлены на лечение в израильскую клинику в Тель-Авиве.
Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.
Офицеры спецслужбы, тяжело раненые в бою с террористами, когда попали под перекрестный огонь, уже выдержали в Украине несколько сложных операций, но требуют дальнейшего узкопрофильного лечения.
Врачи израильской клиники, которая с готовностью приняла бойцов «Альфы», уже оказывали помощь тяжелораненым майдановцам, которые на днях вернулись в Украину.
Читайте такжеВ Израиле продолжают лечение 5 украинцев, пострадавших во время массовых акций в Киеве«Лечение раненых в бою с террористами сотрудников находится на личном контроле руководства Службы безопасности», - подчеркнул глава СБУ Валентин Наливайченко.
Он выразил благодарность Государству Израиль за искреннюю и человечную участие в судьбе украинских граждан, а также Посольству Украины в Израиле, Гражданской платформе «Волонтерская сотня», благотворительным и ветеранским организациям, которые оказывали содействие в организации лечения украинских офицеров.