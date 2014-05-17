Стрелков обратился к жителям "ДНР": рассказал о добровольцах из РФ и оружии

Разочарованный нежеланием жителей Донбасса воевать за самопровозглашенную республику "ДНР" сотрудник ГРУ РФ Стрелков зачитал обращение к жителям Донецкой области.

"Уже больше месяца как мы, маленькая группа добровольцев из России и Украины, вняв призывам о помощи,..., прибыли сюда и в вооруженной борьбе противостоим всей украинской армии...", - говорит Стрелков.

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В своем заявлении он отмечает, что за минувший месяц много раз слышал "отчаянный призыв" с просьбой дать оружие.

"Вняв этому призыву, мы добыли оружие. Захватили на складах, отобрали у украинских военных и милиции, купили у подпольных торговцев за немыслимые деньги. И вот теперь оружие у нас есть. Оно не в глубоком тылу - не в Донецке, Луганске или Макеевке, не в Шахтерске или Антраците. Оно на передовом рубеже обороны - в осажденном городе Славянске, Краматорске, Константиновке", - говорит он.

Стрелков отмечает, что наступил момент, когда каждый дончанин может приехать и получить в свои руки оружие. При этом, добровольцев почти не наблюдается.

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"В Славянске - 120 тысяч население, вдвое больше в Краматорске. Всего в Донецкой области проживат 4,5 миллиона человек... Но признаюсь честно, никак не ожидал, что на всю область не найдется и тысячи мужчин, способных рисковать жизнью... на передовой линии, где реально каждый день стреляют", - говорит Стрелков.

"Мне еще находясь в Крыму приходилось слушать рассказы о том, что когда шахтеры встанут, они всех порвут голыми руками...", - добавляет главарь террористов.