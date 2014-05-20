Освобожденный из плена волынский журналист Шаповал рассказал о пытках в лагере террористов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Луцке рассказал сам корреспондент издания ВолиньPost Шаповал, который 3 недели находился в плену, и 18 мая был освобожден.

Шаповал рассказывает, что поехал освещать события о жизни жителей восточной Украины для жителей западной Украины. Сначала он поехал в Харьков, где находился несколько дней, а после 24 апреля, когда началась активная фаза антитеррористической операции в Славянске, решил поехать в Донецк.Читайте такжеЖурналист Пашаев рассказал, как его задержала "самооборона Крыма"

«Я просто понял, что наиболее интересные и кричащие события происходят в Донецкой области. И решил туда поехать, чтобы написать материал. Меня туда никто не посылал. Это не было редакционное задание», - рассказывает Шаповал.

Журналист притворился сторонником самопровозглашенной "ДНР" и записался в ряды ополченцев. Однако уже через день местные командиры заметили, что у Сергея отсутствуют вещи, а именно рюкзак. Когда его обнаружили, в сумке нашли аккредитационную карту. С этого времени Шаповала держали в плену, подозревая в шпионаже, связях с «Правым сектором» и пытая. У пленника отобрали практически все вещи, даже обручальное кольцо, банковскую карточку и гель для душа.

«Они отвели меня в помещение, где находилась редакция газеты «Жизнь». Меня пытали в этой редакции. Меня сажали на стул. На левое плечо клали мокрую тряпку и били электрошокером. С правой стороны мне заламывали руку и угрожали отрезать пальцы. Орфографическим словарем меня били по голове», - вспоминает журналист.

За время пребывания в плену к нему приходила и съемочная группа российского телеканала, чтобы записать видеообращение пленного. Чтобы дать родным понять, что живой, Шаповал предложил освещать позицию самопровозглашенной "ДНР", и писать статьи для своей редакции. Таким образом, он мог время от времени выходить на связь.

Шаповал говорит, что 18 мая ему удалось освободиться из плена донецких сепаратистов благодаря содействию народного депутата Нестора Шуфрича и руководителя движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука, которые «договорились» об освобождении журналиста и отправили его в Киев.Читайте такжеЖурналистам, которые не подчиняются террористам из ДНР, угрожают расправой

«В Славянске, насколько мне известно, пленников очень много. Подвалы забиты. Их там пытают. Даже ополченцы боятся попасть в подвалы, потому что их за самую малую вину туда закрывают. Их пытают эти «беркуты». Что же касается Донецкой ОДА, то я знаю, что был на этаже не один. Время от времени я видел людей, которых ведут по коридору под дулом автомата и с тряпками на голове. Я видел людей 25, которых так заводили. Понимаю, что их больше, ведь постоянно я не следил у окна», - рассказывает Шаповал.