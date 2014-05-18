Террористы на глазах у семьи расстреляли жителя Донецкой области - СМИ

В селе Сергеевка в Славянском районе Донецкой области в воскресенье в обед группа вооруженных террористов из террористической организации "Донецкая народная республика" расстреляли на глазах у семьи фермера, которого подозревали в "связях с "Правым сектором, сообщают Новости Донбасса.

Напомним, ранее сообщалось, что в День Победы на одном из блокпостов Луганщины террористы в упор расстреляли автомобиль, который не остановился на досмотр.

На месте погибли частные предприниматели - 38-летний Олег и 42-летняя Ирина Бурыхины из Антрацита. Их 10-летняя дочка Лиза в тяжелом состоянии была доставлена в больницу.

Кроме того, в Донецкой области террористы, координированные внешним агрессором на блок- посту при выезде из города Дружковка застрелили 44-летнего местного православного священника.

Ранее, террористы выкрали жестоко убили за украинский флаг депутата Донецкого городского совета от "Батькившини" Владимира Рыбака.